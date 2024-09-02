Корнюков петр григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти13.02.1875
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Корнюков григорий иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1864
Сын: Корнюков василий петрович
Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна
Рождение ребёнка
01.04.1866
Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна
Рождение ребёнка
15.08.1867
Дочь: (Корнюкова) мария петровна
Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна
Рождение ребёнка
26.12.1869
Дочь: Шарахина (Корнюкова) евгения петровна
Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна
Рождение ребёнка
22.11.1872
Дочь: (Корнюкова) анна петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.02.1875
натуральная
Рождение ребёнка
28.06.1875
Дочь: (Корнюкова) марва петровна
Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна