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Корнюков петр григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

13.02.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Корнюков григорий иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна

Рождение ребёнка
04.01.1864

Сын: Корнюков василий петрович

Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1866

Сын: Корнюков трофим петрович

Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1867

Дочь: (Корнюкова) мария петровна

Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1869

Дочь: Шарахина (Корнюкова) евгения петровна

Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1872

Дочь: (Корнюкова) анна петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.02.1875
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
натуральная
Рождение ребёнка
28.06.1875

Дочь: (Корнюкова) марва петровна

Мать ребёнка: Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

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