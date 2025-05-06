Бабинцев Петр Харлампович
мужской, родился Около 1914
умер Неизвестно
Супруги
Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна1904 г.р.
Дети
Бабинцев Валерий Петрович1935 г.р.
Бабинцев Лев Петрович1937 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бабинцев Валерий Петрович
Мать ребёнка: Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бабинцева (Бабинцева) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна
Смерть
Неизвестно