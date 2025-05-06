Бабинцев Петр Харлампович Около 1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Бабинцев Петр Харлампович

Автор
ЛТ
Тюрина Л.

мужской, родился Около 1914

умер Неизвестно

Супруги
Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна1904 г.р.
Дети
Бабинцев Валерий Петрович1935 г.р.
Бабинцев Лев Петрович1937 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бабинцев Валерий Петрович

Мать ребёнка: Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Бабинцев Лев Петрович

Мать ребёнка: Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бабинцева (Бабинцева) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.