Бабий Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Бабий Иван
Рождение ребёнка
11.05.1924
Сын: Бабий Иван Андреевич
Мать ребёнка: Бабий Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1927
Дочь: Ярошенко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бабий Анастасия Николаевна
Юльевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
27.10.1929
Рождение ребёнка
07.08.1931
Мать ребёнка: Бабий Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1934
Дочь: Гавришева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Бабий Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.1940
Рождение ребёнка
27.11.?
Смерть
1956