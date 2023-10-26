Шабурова Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.?
Дата смерти18.02.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.?
Отец: Проскуряков Иван Трофимович
Мать: Проскурякова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскуряков Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.?
Сын: Шабуров Павел Флегонтович
Отец ребёнка: Шабуров Флегонт Иванович
Рождение ребёнка
05.09.?
Сын: Шабуров Михаил Флегонтович
Отец ребёнка: Шабуров Флегонт Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1956
Дочь: Охохонина (Шабурова) Любовь Флегонтовна
Отец ребёнка: Шабуров Флегонт Иванович
Краснознаменское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
18.02.?