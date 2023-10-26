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Шабурова Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.?

Дата смерти

18.02.?

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.?

Отец: Проскуряков Иван Трофимович

Мать: Проскурякова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуряков Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.?

Сын: Шабуров Павел Флегонтович

Отец ребёнка: Шабуров Флегонт Иванович

Рождение ребёнка
05.09.?

Сын: Шабуров Михаил Флегонтович

Отец ребёнка: Шабуров Флегонт Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1956

Дочь: Охохонина (Шабурова) Любовь Флегонтовна

Отец ребёнка: Шабуров Флегонт Иванович

Краснознаменское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
18.02.?

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