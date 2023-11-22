Николаева-Тормозова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1905
Дата смерти02.11.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1905
Отец: Тормозов Василий
Рождение ребёнка
23.10.1929
Дочь: Николаева Таисия
Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич
Рождение ребёнка
23.11.1933
Сын: Николаев Александр Нифонтович
Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич
Рождение ребёнка
06.04.1936
Дочь: Николаева Валентина
Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич
Рождение ребёнка
09.01.1939
Дочь: Николаева Люся
Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1947
Дочь: Николаева Оля
Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.1950
Сын: Николаев Виктор
Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич
Рождение ребёнка
24.07.1953
Сын: Николаев Михаил
Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1977