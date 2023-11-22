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Николаева-Тормозова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1905

Дата смерти

02.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1905

Отец: Тормозов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1929

Дочь: Николаева Таисия

Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич

Рождение ребёнка
23.11.1933

Сын: Николаев Александр Нифонтович

Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич

Рождение ребёнка
06.04.1936

Дочь: Николаева Валентина

Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич

Рождение ребёнка
09.01.1939

Дочь: Николаева Люся

Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.1947

Дочь: Николаева Оля

Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1950

Сын: Николаев Виктор

Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич

Рождение ребёнка
24.07.1953

Сын: Николаев Михаил

Отец ребёнка: Николаев Нифонт Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Нифонт Алексеевич

Смерть
02.11.1977
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