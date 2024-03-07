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Толкунова Настасья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Симеонова

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Толкунов Степан Семенов

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Толкунов Яков Семенов

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
14.06.1848

Сын: Толкунов Иоанн Семенов

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
03.09.1849

Сын: Толкунов Никита Семенов

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
21.01.1852

Дочь: Анна Симеонова

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
15.07.1856

Сын: Толкунов Илия Семенов

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкунов Симеон Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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