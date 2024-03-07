Толкунова Настасья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Симеонова
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
14.06.1848
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
03.09.1849
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
21.01.1852
Дочь: Анна Симеонова
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
15.07.1856
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно