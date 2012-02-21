Зубенко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1973

Дата смерти

21.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1973

Отец: Зубенко Владимир Алексеевич

Мать: Зубенко (Кузнецова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубенко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Бауэр Оксана Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бауэр Оксана Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубенко (Катилова) Виолетта Валерьевна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.01.2006

Дочь: Зубенко Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Зубенко (Катилова) Виолетта Валерьевна

Смерть
21.02.2012

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