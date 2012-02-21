Зубенко Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1973
Дата смерти21.02.2012
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубенко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Бауэр Оксана Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бауэр Оксана Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.05.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубенко (Катилова) Виолетта Валерьевна
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.01.2006
Дочь: Зубенко Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Зубенко (Катилова) Виолетта Валерьевна
Смерть
21.02.2012