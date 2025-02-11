Фролова Варвара Михайлова До 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Фролова Варвара Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1880

умерла Неизвестно

Супруги
Фролов Михаил Платонов1855 г.р.
Дети
(Фролова) Елизавета Михайлова23.04.1894 г.р.
Фролов Иван Михайлов28.05.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Михаил Платонов

Рождение ребёнка
23.04.1894

Дочь: (Фролова) Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Фролов Михаил Платонов

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Фролов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Фролов Михаил Платонов

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
23.02.1898

Дочь: (Фролова) Марина Михайлова

Отец ребёнка: Фролов Михаил Платонов

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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