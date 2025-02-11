Фролова Варвара Михайлова
женский, родилась До 1880
умерла Неизвестно
Супруги
Фролов Михаил Платонов1855 г.р.
Дети
(Фролова) Елизавета Михайлова23.04.1894 г.р.
Фролов Иван Михайлов28.05.1896 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1894
Дочь: (Фролова) Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Фролов Михаил Платонов
Рождение ребёнка
28.05.1896
Сын: Фролов Иван Михайлов
Отец ребёнка: Фролов Михаил Платонов
Рождение ребёнка
23.02.1898
Дочь: (Фролова) Марина Михайлова
Отец ребёнка: Фролов Михаил Платонов
Смерть
Неизвестно