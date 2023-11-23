Стефан Антипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
(Смирнов) Стефан Антипич (ок. 1710 — 1757) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Красного Рыбинского уезда1 . Жена его Мария Павловна. Дети: Гавриил, священник. Ефимия, супруга п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Павлова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гавриил Стефанович
Мать ребёнка: Мария Павлова
(Смирнов) Гавриил Стефанович (1746 — ?) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Стефана Антипича. 22 июня 1759 года митрополитом Ростовским Арсением по заручному прошению приходских... Показать все
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ефимия Стефанова
Мать ребёнка: Мария Павлова
Смерть
1757