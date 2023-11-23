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Стефан Антипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

(Смирнов) Стефан Антипич (ок. 1710 — 1757) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Красного Рыбинского уезда1 . Жена его Мария Павловна. Дети: Гавриил, священник. Ефимия, супруга п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павлова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Гавриил Стефанович

Мать ребёнка: Мария Павлова

(Смирнов) Гавриил Стефанович (1746 — ?) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Стефана Антипича. 22 июня 1759 года митрополитом Ростовским Арсением по заручному прошению приходских... Показать все
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ефимия Стефанова

Мать ребёнка: Мария Павлова

Смерть
1757

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