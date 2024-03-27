Харисова (Фаттахова) Нурлыбанат
Место рожденияд. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1915
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Хамитов Фаттахетдин
Мать: Бибикамал
д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харисов Сабир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харисов Сабир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харисов Сабир
Смерть
2003