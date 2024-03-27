Харисова (Фаттахова) Нурлыбанат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харисова (Фаттахова) Нурлыбанат

Место рождения

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1915

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Хамитов Фаттахетдин

Мать: Бибикамал

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харисов Сабир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харисов Сабир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харисов Сабир

Смерть
2003
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