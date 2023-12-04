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Мягков Пётр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Мягков Степан Дмитриевич

Мать: Мягкова Василиса Васильевна

Смерть
1980
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