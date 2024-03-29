Павлов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Павлов Афансий
Мать: не указана
Год рождения вычислен из записи о браке. Место рождения предположительное.
Бракосочетание
11.01.1916 ст.
Богоявленская ц. ст. Каргальской Он: 18 лет, первым Она: 17 лет, первым Поручители по жениху: Карп Иванов Павлов. Афанасий Деев Павлов. Поручители по невесте: Федор Васильев Павлов. Михаил Васильев ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 13.02.1917 ст.
Мать ребёнка: Павлова (Иванникова) Марфа Артемьевна
Смерть
Неизвестно