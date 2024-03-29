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Павлов Иван Афанасьевич

Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1898 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Павлов Афансий

Мать: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения вычислен из записи о браке. Место рождения предположительное.
Бракосочетание
11.01.1916 ст.

Жена: Павлова (Иванникова) Марфа Артемьевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская ц. ст. Каргальской Он: 18 лет, первым Она: 17 лет, первым Поручители по жениху: Карп Иванов Павлов. Афанасий Деев Павлов. Поручители по невесте: Федор Васильев Павлов. Михаил Васильев ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 13.02.1917 ст.

Сын: Павлов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Иванникова) Марфа Артемьевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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