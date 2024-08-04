Питолина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питолина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.
1791 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семаков Даниил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питолин Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Питолин Яков Лаврентьевич

Отец ребёнка: Питолин Лаврентий Алексеевич

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Смерть
Неизвестно

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