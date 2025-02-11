Горшенин Фёдор Иванов
мужской, родился До 1854, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Горшенина Анна МихайловаДо 1854 г.р.
Дети
Горшенин Георгий Фёдоров29.01.1872 г.р.
(Горшенина) Агриппина Фёдорова20.06.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшенина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
29.01.1872
Мать ребёнка: Горшенина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
20.06.1873
Дочь: (Горшенина) Агриппина Фёдорова
Мать ребёнка: Горшенина Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно