Горшенин Фёдор Иванов До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Горшенин Фёдор Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1854, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Горшенина Анна МихайловаДо 1854 г.р.
Дети
Горшенин Георгий Фёдоров29.01.1872 г.р.
(Горшенина) Агриппина Фёдорова20.06.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
29.01.1872

Сын: Горшенин Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Горшенина Анна Михайлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.06.1873

Дочь: (Горшенина) Агриппина Фёдорова

Мать ребёнка: Горшенина Анна Михайлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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