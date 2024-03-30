Егоров Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1866
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1866
Смерть
1890
Рождение ребёнка
21.12.1892
Дочь: Розберг - Егорова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Егорова Александра Андреевна
город Тамбов
Рождение ребёнка
03.03.1894
Дочь: Егорова-Зябликова -Трейер Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Егорова Александра Андреевна