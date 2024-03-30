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Егоров Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1866

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1866

Отец: Егоров Федор Егорович

Мать: Егорова Параскева Николаевна

Смерть
1890
Рождение ребёнка
21.12.1892

Дочь: Розберг - Егорова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Егорова Александра Андреевна

город Тамбов
Рождение ребёнка
03.03.1894

Дочь: Егорова-Зябликова -Трейер Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Егорова Александра Андреевна

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