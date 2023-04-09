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Запрягаев Иван Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Запрягаев Фрол Козмич

Мать: Запрягаева Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Запрягаева Пелагея

Мать ребёнка: Запрягаева Парасковья

Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Запрягаева Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Запрягаева Парасковья

Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Запрягаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Запрягаева Парасковья

Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Фролов Степан Иванович

Мать ребёнка: Запрягаева Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запрягаева Парасковья

Смерть
Неизвестно
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