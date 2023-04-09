Запрягаев Иван Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Запрягаев Фрол Козмич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Запрягаева Пелагея
Мать ребёнка: Запрягаева Парасковья
Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Запрягаева Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Запрягаева Парасковья
Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1829
Сын: Запрягаев Николай Иванович
Мать ребёнка: Запрягаева Парасковья
Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Запрягаева Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Запрягаева Парасковья
Смерть
Неизвестно