(Мухаметзакирова) Хатима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1891
Отец ребёнка: Бадрутдин Бин Имадутдин Бин Рахматулла Торг.
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: (Бадретдинова) Халима
Отец ребёнка: Бадрутдин Бин Имадутдин Бин Рахматулла Торг.
Смерть
Неизвестно