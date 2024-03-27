(Мухаметзакирова) Хатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухаметзакирова) Хатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1891

Сын: Бедретдинов Невретдин

Отец ребёнка: Бадрутдин Бин Имадутдин Бин Рахматулла Торг.

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: (Бадретдинова) Халима

Отец ребёнка: Бадрутдин Бин Имадутдин Бин Рахматулла Торг.

Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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