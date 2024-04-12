Катаева Анисья Георгиевна (Егоровна)
Место рождения
Дата рождения24.12.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.12.1862 ст.
Отец: Катаев Георгий Ульянович
Мать: Катаева Анна Григорьевна
5. 24 декабря 1862 г. родилась, 2 января 1863 г. крещена Анисья. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: той... Показать все
Крещение
02.01.1863 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно