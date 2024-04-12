Катаева Анисья Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Анисья Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

24.12.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1862 ст.

Отец: Катаев Георгий Ульянович

Мать: Катаева Анна Григорьевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
5. 24 декабря 1862 г. родилась, 2 января 1863 г. крещена Анисья. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: той... Показать все
Крещение
02.01.1863 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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