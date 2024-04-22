Марховский (Marhovsky) Мендель Пинхович (Mendel) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марховский (Marhovsky) Мендель Пинхович (Mendel)

Место рождения

Терновка, Дніпропетровська область

Дата рождения

01.01.1908

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Терновка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
24.03.1931

Сын: Марховский Лазар

Мать ребёнка: Марховская Роза Рувимовна (Роза)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1935

Дочь: Коникова (konikov) Зоя (Zoya)

Мать ребёнка: Марховская Роза Рувимовна (Роза)

Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марховская Роза Рувимовна (Роза)

Смерть
1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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