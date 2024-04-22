Марховский (Marhovsky) Мендель Пинхович (Mendel)
Место рождения
Дата рождения01.01.1908
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908
Рождение ребёнка
24.03.1931
Сын: Марховский Лазар
Мать ребёнка: Марховская Роза Рувимовна (Роза)
Рождение ребёнка
16.02.1935
Дочь: Коникова (konikov) Зоя (Zoya)
Мать ребёнка: Марховская Роза Рувимовна (Роза)
Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992