Унукович (Яско) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яско Дмитрий
Мать: Яско Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унукович Сергей
Отец ребёнка: Унукович Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Унукович) ?
Отец ребёнка: Унукович Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Унукович) ?
Отец ребёнка: Унукович Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Унукович Владимир