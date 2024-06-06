Унукович (Яско) Людмила Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Унукович (Яско) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яско Дмитрий

Мать: Яско Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унукович Сергей

Отец ребёнка: Унукович Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Унукович) ?

Отец ребёнка: Унукович Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Унукович) ?

Отец ребёнка: Унукович Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Унукович Владимир

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