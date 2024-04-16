Шеффер (Кем) Мария-Катрин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеффер (Кем) Мария-Катрин

Место рождения

Поволжье

Дата рождения

1864

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеффер Ионатан

Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: (Шеффер) Наталья

Отец ребёнка: Шеффер Ионатан

Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Эртель (Шеффер) Эмилия

Отец ребёнка: Шеффер Ионатан

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шеффер Ионатан

Отец ребёнка: Шеффер Ионатан

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шеффер Давыд

Отец ребёнка: Шеффер Ионатан

Рождение ребёнка
15.10.1906

Дочь: (Шеффер) Мария

Отец ребёнка: Шеффер Ионатан

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шеффер Иоханнес

Отец ребёнка: Шеффер Ионатан

Рождение ребёнка
18.05.1910

Сын: Шеффер Адам

Отец ребёнка: Шеффер Ионатан

Смерть
1948
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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