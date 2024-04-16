Шеффер (Кем) Мария-Катрин
Место рожденияПоволжье
Дата рождения1864
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеффер Ионатан
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: (Шеффер) Наталья
Отец ребёнка: Шеффер Ионатан
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Эртель (Шеффер) Эмилия
Отец ребёнка: Шеффер Ионатан
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шеффер Ионатан
Отец ребёнка: Шеффер Ионатан
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шеффер Давыд
Отец ребёнка: Шеффер Ионатан
Рождение ребёнка
15.10.1906
Дочь: (Шеффер) Мария
Отец ребёнка: Шеффер Ионатан
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шеффер Иоханнес
Отец ребёнка: Шеффер Ионатан
Рождение ребёнка
18.05.1910
Сын: Шеффер Адам
Отец ребёнка: Шеффер Ионатан
Смерть
1948
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно