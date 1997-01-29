(Гноевая) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.2016
Сын: Карпенко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.2022
Дочь: Карпенко Полина Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности