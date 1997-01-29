(Гноевая) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гноевая) Татьяна Ивановна

(Гноевая) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.2016

Сын: Карпенко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.2022

Дочь: Карпенко Полина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close