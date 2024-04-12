Борщевская (Казакова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1937
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1937
Рождение ребёнка
13.03.1961
Сын: Борщевский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Борщевский Михаил Макарович
Рождение ребёнка
10.04.1967
Сын: Борщевский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Борщевский Михаил Макарович
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно