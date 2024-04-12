Борщевская (Казакова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорщевская (Казакова) Анна Васильевна

Борщевская (Казакова) Анна Васильевна

Место рождения

Оймур, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

28.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1937

Отец: Казаков Василий Абрамович?

Мать: Казакова Акулина Евграфовна

Оймур, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.03.1961

Сын: Борщевский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Борщевский Михаил Макарович

Рождение ребёнка
10.04.1967

Сын: Борщевский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Борщевский Михаил Макарович

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщевский Михаил Макарович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close