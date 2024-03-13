Русанова (Долматова) Акилина Лаврентьева
Место рожденияс. Владимировка
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Долматов Лаврентий Савельевич
с. Владимировка
Бракосочетание
18.01.1863
с. Владимировка
Рождение ребёнка
03.11.1863
Сын: Русанов Виктор
Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич
с. Владимировка
Рождение ребёнка
07.11.1865
Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич
с. Владимировка
Рождение ребёнка
11.03.1867
Сын: Русанов Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич
с. Владимировка
Рождение ребёнка
09.06.1869
Дочь: Анна Савельевна
Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич
Рождение ребёнка
25.08.1872
Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич
с. Владимировка
Рождение ребёнка
16.03.1875
Сын: Русанов Гавриил Савельевич
Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич
п. Владимировка, Варенский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич
Смерть
Неизвестно