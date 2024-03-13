Русанова (Долматова) Акилина Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова (Долматова) Акилина Лаврентьева

Место рождения

с. Владимировка

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Долматов Лаврентий Савельевич

Мать: не указана

с. Владимировка
Бракосочетание
18.01.1863

Муж: Русанов Савелий Козьмич

с. Владимировка
Рождение ребёнка
03.11.1863

Сын: Русанов Виктор

Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич

с. Владимировка
Рождение ребёнка
07.11.1865

Сын: Русанов Иван Савельевич

Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич

с. Владимировка
Рождение ребёнка
11.03.1867

Сын: Русанов Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич

с. Владимировка
Рождение ребёнка
09.06.1869

Дочь: Анна Савельевна

Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич

Рождение ребёнка
25.08.1872

Сын: Русанов Иван Савельевич

Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич

с. Владимировка
Рождение ребёнка
16.03.1875

Сын: Русанов Гавриил Савельевич

Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич

п. Владимировка, Варенский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русанов Сергей Савельев

Отец ребёнка: Русанов Савелий Козьмич

Смерть
Неизвестно
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