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Сайфулла Исламов Сайпуч

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ислам Ишмамет Улы №37-67

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136

Мать ребёнка: Бадихана Валитова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сабит Сайфулла Улы Чукуш

Мать ребёнка: Бадихана Валитова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадихана Валитова

Смерть
1883
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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