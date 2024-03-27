Сайфулла Исламов Сайпуч
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1810
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ислам Ишмамет Улы №37-67
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нигматулла Сайфулла Улы №37-67 Дом136
Мать ребёнка: Бадихана Валитова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Бадихана Валитова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадихана Валитова
Смерть
1883
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии