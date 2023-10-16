Колесникова Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова Дарья Даниловна

Колесникова Дарья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Никита Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Никита Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1801

Дочь: (Колесникова) Варвара Никитична

Отец ребёнка: Колесников Никита Васильевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.