Димитрий Васильев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Василий Борисов (Ич)
Бракосочетание
15.01.1867 ст.
Жена: Авдотья Степанова (Вна)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1C6?i=104&wc=Q866-8XT:375541101,380331001,380331002,375646301&cc=1921824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно