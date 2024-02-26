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Димитрий Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Василий Борисов (Ич)

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1867 ст.

Жена: Авдотья Степанова (Вна)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1C6?i=104&wc=Q866-8XT:375541101,380331001,380331002,375646301&cc=1921824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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