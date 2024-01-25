Евдокимова Анисия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Евдокимов Федор Филаретович
Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокимова Ольга Филаретовна
Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Липа Филаретовна
Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно