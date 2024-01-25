Евдокимова Анисия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Анисия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Евдокимов Федор Филаретович

Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокимова Ольга Филаретовна

Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Липа Филаретовна

Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Филарет Григорьевич

Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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