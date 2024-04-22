Васильев Константин Гаврилович
Место рождения
Дата рождения05.06.1898 ст.
Дата смерти03.07.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1898 ст.
Крещение
08.06.1898 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: д. Поперечной Василий Адрианович Кайгородов и д. Верх-Чиковской крестьянская жена Александра Михайловна Васильева.
Смерть
03.07.1898 ст.
Запись № 91 о смерти 3 июля 1898 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Гаврила Маркеловича Васильева – Константина. Умер в 1 месяц от поноса.
Похороны
05.07.1898 ст.
Похоронен "на отведенном кладбище деревни Верх-Чиковской".