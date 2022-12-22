Замыров Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыров Анатолий

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Место рождения

с. Б. Уча, удм. АССР

Дата рождения

21.11.1941

Дата смерти

22.12.2022

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1941

Отец: Замыров Иван

Мать: Замырова (Мезрина) Ольга Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замыров (Сметанина) Бэта

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Замыров (Сметанина) Бэта

Рождение ребёнка
10.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Замыров (Сметанина) Бэта

Рождение ребёнка
03.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Замыров (Сметанина) Бэта

Смерть
22.12.2022

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