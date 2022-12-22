Замыров Анатолий
Место рожденияс. Б. Уча, удм. АССР
Дата рождения21.11.1941
Дата смерти22.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1941
Отец: Замыров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замыров (Сметанина) Бэта
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1966
Рождение ребёнка
10.02.1973
Рождение ребёнка
03.10.1975
Смерть
22.12.2022