Мерзликин Георгий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Леонтий Яковлев и Екатерина Николаева Филатова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мерзликина Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Мерзликина Екатерина Филипповна
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Мерзликина Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Мерзликина Екатерина Филипповна
Смерть
Неизвестно