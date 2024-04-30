Мерзликин Георгий Трофимович 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликин Георгий Трофимович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Мерзликин Трофим Минович

Мать: Мерзликина (Филатова) Евдокия Кирилловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзликина Екатерина Филипповна

Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Леонтий Яковлев и Екатерина Николаева Филатова
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мерзликина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Мерзликина Екатерина Филипповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Мерзликина Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Мерзликина Екатерина Филипповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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