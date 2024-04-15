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Мамай Федор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

26.01.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1887 ст.

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Трофимовна

Скляровка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Татьяна Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Скляровка, Сумська область
Смерть
26.01.1898 ст.
Скляровка, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S938-W?i=287&cc=3511744&cat=1009232
Похороны
27.01.1898 ст.
на кладбище
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