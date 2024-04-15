Мамай Федор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти26.01.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1887 ст.
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1898 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S938-W?i=287&cc=3511744&cat=1009232
Похороны
27.01.1898 ст.
на кладбище