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Жерносекова Екатерина Михайловна

Место рождения

Толкачево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Толкачево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.07.1907

Муж: Жерносеков Ефрем Федотович

Топоры, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Жерносеков Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Жерносеков Ефрем Федотович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Жерносеков Сергей Ефремович

Отец ребёнка: Жерносеков Ефрем Федотович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Жерносеков Владимир Ефремович

Отец ребёнка: Жерносеков Ефрем Федотович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Жерносеков Василий Ефремович

Отец ребёнка: Жерносеков Ефрем Федотович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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