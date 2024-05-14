Жерносекова Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1907
Топоры, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.03.1909
Сын: Жерносеков Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Жерносеков Ефрем Федотович
Рождение ребёнка
18.03.1913
Сын: Жерносеков Сергей Ефремович
Отец ребёнка: Жерносеков Ефрем Федотович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Жерносеков Владимир Ефремович
Отец ребёнка: Жерносеков Ефрем Федотович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Жерносеков Василий Ефремович
Отец ребёнка: Жерносеков Ефрем Федотович
Смерть
Неизвестно