Петровская Лидия Степановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананич Альфред
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Крещение
Неизвестно
Черессы, Миорский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
26.07.1956
Сын: Ананич Николай Альфредович
Отец ребёнка: Ананич Альфред
Четверг
Смерть
Неизвестно