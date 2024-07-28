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Петровская Лидия Степановна

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Место рождения

Катилово, Миорский район, Витебская область

Дата рождения

01.01.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935

Отец: Петровский Степан (Стефан) Константинович

Мать: Петровская Марина Семеновна

Катилово, Миорский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананич Альфред

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Крещение
Неизвестно
Черессы, Миорский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
26.07.1956

Сын: Ананич Николай Альфредович

Отец ребёнка: Ананич Альфред

Четверг
Смерть
Неизвестно

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