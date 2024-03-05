Макаров Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Иван Филиппович
Мать: Раиса Ивановна Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Макарова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Светлана