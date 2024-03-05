Макаров Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Иван Филиппович

Мать: Раиса Ивановна Макарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Макарова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Макарова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Макарова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Светлана

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