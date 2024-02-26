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Афимья Андреева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Андрей Арсеньев (Ич)

Мать: Авдотья Миронова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
13.01.1874 ст.

Муж: Афанасий Алексеев (Ич)

Смерть
Неизвестно

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