Афимья Андреева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Андрей Арсеньев (Ич)
Мать: Авдотья Миронова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
13.01.1874 ст.
Смерть
Неизвестно