Харитонова (Никитина) Татьяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Никитина) Татьяна Прохоровна

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Место рождения

Петрунькино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.10.1946

Дата смерти

13.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1946

Отец: Никитин Прохор Никитич

Мать: Никитина Федосия Ивановна

Петрунькино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.07.1967

Сын: Харитонов Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Харитонов Валерий Иванович

Петрунькино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
18.10.1971

Муж: Харитонов Валерий Иванович

Петрунькино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
13.11.2012
Малый Хутор, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
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