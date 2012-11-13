Харитонова (Никитина) Татьяна Прохоровна
Место рождения
Дата рождения02.10.1946
Дата смерти13.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1946
Отец: Никитин Прохор Никитич
Рождение ребёнка
25.07.1967
Сын: Харитонов Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Харитонов Валерий Иванович
Бракосочетание
18.10.1971
Смерть
13.11.2012
Малый Хутор, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область