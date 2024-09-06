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Эсаулов Геннадий Федорович

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

14.11.1928

Дата смерти

18.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928

Отец: Эсаулов Федор Иванович

Мать: Эсаулова Наталья Петровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Призыв на военную службу
1942 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
?.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.05.1987
Похороны
?.05.1987
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен на старом Бахтинском кладбище.

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