Эсаулов Геннадий Федорович
Место рождения
Дата рождения14.11.1928
Дата смерти18.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928
Отец: Эсаулов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Призыв на военную службу
1942 ст.
Рождение ребёнка
?.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.05.1987
Похороны
?.05.1987
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен на старом Бахтинском кладбище.