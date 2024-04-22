Парута (Яковская) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парута (Яковская) Анна Григорьевна

Место рождения

Белгород-Днестровский, Одеська область

Дата рождения

23.08.1921

Дата смерти

17.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1921

Отец: Яковский Григорий Петрович

Мать: Яковская Матрёна Савельевна

Белгород-Днестровский, Одеська область
Крещение
12.09.1921
Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
13.11.1942

Сын: Гаршин Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.02.1950

Сын: Гаршин Сергей Нефёдович

Отец ребёнка: Гаршин Нефёд Порфирьевич

Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончар Раиса Нефёдовна

Отец ребёнка: Гаршин Нефёд Порфирьевич

Смерть
17.10.1978
Белгород-Днестровский, Одеська область
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