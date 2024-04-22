Парута (Яковская) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1921
Дата смерти17.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1921
Крещение
12.09.1921
Рождение ребёнка
13.11.1942
Сын: Гаршин Валентин
Рождение ребёнка
05.02.1950
Отец ребёнка: Гаршин Нефёд Порфирьевич
Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончар Раиса Нефёдовна
Отец ребёнка: Гаршин Нефёд Порфирьевич
Смерть
17.10.1978