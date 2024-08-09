Мария Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уренкова Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уренкова Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Уренков Василий Трофимович
Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Уренков Трофим Трофимович
Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Уренкова Клавдия Трофимовна
Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно