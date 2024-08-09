Мария Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уренкова Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уренкова Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уренков Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Уренков Василий Трофимович

Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Уренков Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Уренков Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Уренкова Клавдия Трофимовна

Отец ребёнка: Уренков Трофим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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