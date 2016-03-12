Глотов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глотов Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1940

Дата смерти

12.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1940

Отец: Глотов Владимир Федорович

Мать: Глотова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
02.07.1967

Дочь: Даценко Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Карабутова Алина Михайловна

Бракосочетание
13.02.1968

Жена: Карабутова Алина Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1970

Дочь: Кашпур Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Карабутова Алина Михайловна

Смерть
12.03.2016
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