Глотов Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1940
Дата смерти12.03.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1940
Рождение ребёнка
02.07.1967
Дочь: Даценко Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Карабутова Алина Михайловна
Бракосочетание
13.02.1968
Рождение ребёнка
03.01.1970
Дочь: Кашпур Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Карабутова Алина Михайловна
Смерть
12.03.2016