Пастухова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1691

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.01.1707

Сын: Демидов Василий Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1713

Сын: Демидов Евдоким Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.01.1725

Сын: Демидов Иван Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.01.1728

Сын: Демидов Никита Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.08.1729

Сын: Демидов Алексей Никитич

Отец ребёнка: не указан

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