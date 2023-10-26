Пастухова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1691
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.01.1707
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1713
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.01.1725
Сын: Демидов Иван Никитич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.01.1728
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.08.1729
Отец ребёнка: не указан