Василий Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Тихон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Наталья (?) Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Георгий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно