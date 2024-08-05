Василий Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Дорофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Тихон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Наталья (?) Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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