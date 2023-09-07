Тирол Заир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тирол Заир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.45

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

20 г.р.

Жена

55 г.р.
55 г.р.

Дети

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.45

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Тирол Саира

Рождение ребёнка
05.05.75

Сын: Тирол Амиант

Мать ребёнка: Тирол Сиана

Рождение ребёнка
80

Сын: Тирол Симар

Мать ребёнка: Тирол Митра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тирол Митра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тирол Сиана

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