Тирол Заир
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.45
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.45
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Тирол Саира
Рождение ребёнка
05.05.75
Сын: Тирол Амиант
Мать ребёнка: Тирол Сиана
Рождение ребёнка
80
Сын: Тирол Симар
Мать ребёнка: Тирол Митра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тирол Митра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тирол Сиана