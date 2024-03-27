Шарафутдинов Абубакир Муртазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Абубакир Муртазович

Место рождения

Башкирская АССР, Кандринский р-н, д. Митновталк

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Кандринский р-н, д. Митновталк
Рождение ребёнка
09.05.1925

Сын: Шарафутдинов Гумар Бакирович

Мать ребёнка: Шарафутдинова Эльфет

Башкирская АССР, Кумертауский р-н, д. Новомусино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Эльфет

Смерть
Неизвестно
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