Шарафутдинов Абубакир Муртазович
Место рожденияБашкирская АССР, Кандринский р-н, д. Митновталк
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1925
Сын: Шарафутдинов Гумар Бакирович
Мать ребёнка: Шарафутдинова Эльфет
Башкирская АССР, Кумертауский р-н, д. Новомусино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарафутдинова Эльфет
Смерть
Неизвестно