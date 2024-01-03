Рынковенко (Кобзарева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынковенко (Кобзарева) Дарья

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Место рождения

Алексеевка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

01.04.1903

Дата смерти

?.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1903

Отец: Кобзарев Иван

Мать: не указана

Алексеевка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынковенко Василий

Рождение ребёнка
01.01.1926

Дочь: Рынковенко (Рынковенко) Нионила

Отец ребёнка: Рынковенко Василий

Алексеевка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Рынковенко Геральд

Отец ребёнка: Рынковенко Василий

Смерть
?.08.1969
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Причина смерти: Абсцесс легкого
Похороны
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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