Рынковенко (Кобзарева) Дарья
Место рождения
Дата рождения01.04.1903
Дата смерти?.08.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1903
Отец: Кобзарев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рынковенко Василий
Рождение ребёнка
01.01.1926
Дочь: Рынковенко (Рынковенко) Нионила
Отец ребёнка: Рынковенко Василий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Рынковенко Геральд
Отец ребёнка: Рынковенко Василий
Смерть
?.08.1969
Причина смерти: Абсцесс легкого
Похороны
Неизвестно