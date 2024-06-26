Захарова Анна Евфимовна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анна Евфимовна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Тимофей Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Захарова Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Захаров Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Захаров Николай Федорович

Отец ребёнка: Захаров Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Захарова Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Захаров Тимофей Денисович

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Захаров Павел Федорович

Отец ребёнка: Захаров Федор Никифорович

Смерть
Неизвестно

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