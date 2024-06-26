Захарова Анна Евфимовна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Захарова Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Захаров Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Захаров Николай Федорович
Отец ребёнка: Захаров Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Захарова Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Захаров Тимофей Денисович
Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Захаров Федор Никифорович
Смерть
Неизвестно