Белоногова (Семухина) Алена Дмитриевна
Место рожденияг. Пермь
Дата рождения28.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1995
Отец: не указан
г. Пермь
Бракосочетание
Около 2020
Муж: Белоногов Евгений
г. Пермь
Рождение ребёнка
08.09.2020
Сын: Белоногов Егор Евгеньевич
Отец ребёнка: Белоногов Евгений
д. Нестюково г. Пермь
Рождение ребёнка
2022
Сын: Белоногов Григорий Евгеньевич
Отец ребёнка: Белоногов Евгений
д. Нестюково г. Пермь
Рождение ребёнка
13.06.2024
Сын: Белоногов Ярослав Евгеньевич
Отец ребёнка: Белоногов Евгений
Рождение ребёнка
13.06.2024
Сын: Белоногов Ярослав Евгеньевич
Отец ребёнка: Белоногов Евгений
г. Пермь