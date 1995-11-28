Белоногова (Семухина) Алена Дмитриевна 28.11.1995 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоногова (Семухина) Алена Дмитриевна

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Место рождения

г. Пермь

Дата рождения

28.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1995

Отец: не указан

Мать: Шихова (Семухина) Юлия Владимировна

г. Пермь
Бракосочетание
Около 2020

Муж: Белоногов Евгений

г. Пермь
Рождение ребёнка
08.09.2020

Сын: Белоногов Егор Евгеньевич

Отец ребёнка: Белоногов Евгений

д. Нестюково г. Пермь
Рождение ребёнка
2022

Сын: Белоногов Григорий Евгеньевич

Отец ребёнка: Белоногов Евгений

д. Нестюково г. Пермь
Рождение ребёнка
13.06.2024

Сын: Белоногов Ярослав Евгеньевич

Отец ребёнка: Белоногов Евгений

Рождение ребёнка
13.06.2024

Сын: Белоногов Ярослав Евгеньевич

Отец ребёнка: Белоногов Евгений

г. Пермь

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