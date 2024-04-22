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Егорова (Рощина) Ксения Петрова

Место рождения

Никольское, Дмитровский район, Московская область

Дата рождения

?.01.1894

Дата смерти

03.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1894

Отец: Рощин Петр Козмин

Мать: Рощина Феадосия Иванова

Никольское, Дмитровский район, Московская область
Бракосочетание
1911

Муж: Егоров Алексей Ефимов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1912

Дочь: Егорова Зиновия Алексеева

Отец ребёнка: Егоров Алексей Ефимов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1916

Сын: Егоров Павел Алексеев

Отец ребёнка: Егоров Алексей Ефимов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Егоров Петр Алексеев

Отец ребёнка: Егоров Алексей Ефимов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1922

Дочь: Прокопенко Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей Ефимов

Старо, Дмитровский, Московская область
Смерть
03.10.1948
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