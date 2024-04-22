Егорова (Рощина) Ксения Петрова
Место рождения
Дата рождения?.01.1894
Дата смерти03.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1894
Отец: Рощин Петр Козмин
Мать: Рощина Феадосия Иванова
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
26.10.1912
Дочь: Егорова Зиновия Алексеева
Отец ребёнка: Егоров Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
13.08.1916
Отец ребёнка: Егоров Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
20.05.1920
Сын: Егоров Петр Алексеев
Отец ребёнка: Егоров Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
25.05.1922
Дочь: Прокопенко Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей Ефимов
Смерть
03.10.1948