Филонович Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонович Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1933

Дата смерти

29.03.2024

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1933

Отец: Филонович Григорий

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филонович Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филонович Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филонович Татьяна

Смерть
29.03.2024
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