Филонович Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1933
Дата смерти29.03.2024
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1933
Отец: Филонович Григорий
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филонович Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филонович Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филонович Татьяна
Смерть
29.03.2024